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В Новосибирске мигранты вымогали деньги у мигранта
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В Новосибирске мигранты вымогали деньги у мигранта 

АиФ-Новосибирск 41 минуту назад
Фото: АиФ-Новосибирск
6 апреля полиции рассказали о том, что на станции техобслуживания в Кировском районе у гражданина одного из государств Средней Азии требуют 100 тыс. рублей. Сотрудники УГРО узнали, что вымогатели — двое мужчин той же страны 27 и 34 лет. Обоих задержали. Оказалось, что они без регистрации жили в Дзержинском районе Новосибирска.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации («Вымогательство»). Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы по факту вымогательства и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов.
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