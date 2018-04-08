В Новосибирске мигранты вымогали деньги у мигранта 

6 апреля полиции рассказали о том, что на станции техобслуживания в Кировском районе у гражданина одного из государств Средней Азии требуют 100 тыс. рублей. Сотрудники УГРО узнали, что вымогатели — двое мужчин той же страны 27 и 34 лет. Обоих задержали. Оказалось, что они без регистрации жили в Дзержинском районе Новосибирска.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации («Вымогательство»). Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы по факту вымогательства и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов.