Появились подробности жесткого убийства в Светогорске

Двое убитый, найденные в лодке на Вуоксе, оказались эмигрантами. К их телам были привязаны мешки с цементом, а на голове следователи нашли раны от удара тупым предметом

В полицию выборгского района обратился житель Светогорска 7 апреля. Он рассказал, что нашел лодку с двумя телами у берега реки Вуокса в поселке Лесогорский

У обоих на головах были пакеты, обмотанные скотчем. Руки и ноги одного из погибших были заведены назад и связаны между собой ремнем. Руки и ноги второго связанны скотчем. К телам были привязаны мешки с цементом.

Внешне убитым около 30 лет. У одного из них полицейские нашли деньги в кармане.