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Появились подробности жесткого убийства в Светогорске
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Появились подробности жесткого убийства в Светогорске 

Ivyborg.ru 27 минут назад
Двое убитый, найденные в лодке на Вуоксе, оказались эмигрантами. К их телам были привязаны мешки с цементом, а на голове следователи нашли раны от удара тупым предметом
В полицию выборгского района обратился житель Светогорска 7 апреля. Он рассказал, что нашел лодку с двумя телами у берега реки Вуокса в поселке Лесогорский.
У обоих на головах были пакеты, обмотанные скотчем. Руки и ноги одного из погибших были заведены назад и связаны между собой ремнем. Руки и ноги второго связанны скотчем. К телам были привязаны мешки с цементом.
Внешне убитым около 30 лет. У одного из них полицейские нашли деньги в кармане.
Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
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