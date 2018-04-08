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Ростовские полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в краже
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Ростовские полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в краже 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть Отдела полиции № 6 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Первомайский район) обратился местный житель и сообщил о пропаже автомобильных комплектующих.
Оперативники провели розыскные мероприятия и по горячим следам задержали 21-летнего и двоих 20-летних ростовчан. Правоохранители выяснили, что злоумышленники отверткой и металлической линейкой сняли с машины Рендж Ровер фары и блок управления двигателем. Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Похищенное подозреваемые погрузили в свой автомобиль и скрылись. Продать автозапчасти мужчины не успели, полицейские задержали их и изъяли запчасти.
Сейчас в отношении ростовчан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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