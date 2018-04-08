Ещё
В Чувашии раскрыто мошенничество в отношении 80-летней пенсионерки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чувашии раскрыто мошенничество в отношении 80-летней пенсионерки 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Во взаимодействии с полицейскими Республики Башкортостан была задержана ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления жительница названного региона.
В конце января злоумышленница пришла к жительнице Чебоксар под видом социального работника и, сообщив о грядущей денежной реформе, предложила произвести обмен банкнот. Пожилая хозяйка вынесла 100 000 рублей, которые мошенница обменяла на сувенирные «билеты банка приколов».
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, оно находилось на контроле руководства МВД по Чувашской Республике. Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике направили ориентировки о совершенном мошенничестве в соседние регионы с приметами предполагаемой преступницы. Было установлено, что к совершению хищения путем обмана денег у чебоксарской пенсионерки может быть причастна 24-летняя ранее судимая жительница Башкортостана. Коллеги также подозревают ее в аналогичных преступлениях, женщина заключена под стражу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Кадровые изменения в МВД России Ростовские полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в краже Полицейские в Кировской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей у жителя Подосиновского района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей491
Сын Яковлевой попал в психушку111
Минобороны России выступило с заявлением94
Порошенко обрадовал украинцев141
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей509
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение