В Чувашии раскрыто мошенничество в отношении 80-летней пенсионерки 

Во взаимодействии с полицейскими Республики Башкортостан была задержана ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления жительница названного региона.
В конце января злоумышленница пришла к жительнице Чебоксар под видом социального работника и, сообщив о грядущей денежной реформе, предложила произвести обмен банкнот. Пожилая хозяйка вынесла 100 000 рублей, которые мошенница обменяла на сувенирные «билеты банка приколов».
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, оно находилось на контроле руководства МВД по Чувашской Республике. Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике направили ориентировки о совершенном мошенничестве в соседние регионы с приметами предполагаемой преступницы. Было установлено, что к совершению хищения путем обмана денег у чебоксарской пенсионерки может быть причастна 24-летняя ранее судимая жительница Башкортостана. Коллеги также подозревают ее в аналогичных преступлениях, женщина заключена под стражу.