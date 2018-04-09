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Женщина кастрировала спящего бывшего мужа в Татарстане
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Женщина кастрировала спящего бывшего мужа в Татарстане 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: Главный региональный
Жительница Зеленодольска решила отомстить бывшему супругу и кастрировала его прямо во сне. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Уголовное дело уже направлено в суд.
47-летнюю
женщину обвиняют в нанесении жестокого увечья
экс-супругу
Согласно документам, преступление произошло в октябре минувшего года. Когда мужчина спал, его бывшая жена вооружилась кухонным тесаком и отрубила благоверному детородный орган.
Сообщается, что мужчина не только лишился органа, но также получил сильную рану в основании мошонки, а также травму правого бедра.
Подозреваемая практически не стала отпираться: свою вину она признала, но частично. Сейчас оскорбленная мадам ждет приговора суда в Следственном изоляторе.
Схожий случай произошел в Казахстане. Здесь
36-летняя
любительница «ножа и топора» решила отомстить своему молодому человеку после того, как нашла в его телефоне фотографии других женщин и прочие доказательства измен. Узнав об адюльтере, жительница Астаны предложила изменнику вступить в интимную связь. Она привязала руки и ноги мужчины шарфами к кровати, обколола его паховую область обезболивающим и… ну, вы поняли.
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