Женщина кастрировала спящего бывшего мужа в Татарстане

Жительница Зеленодольска решила отомстить бывшему супругу и кастрировала его прямо во сне. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Уголовное дело уже направлено в суд.

47-летнюю

женщину обвиняют в нанесении жестокого увечья

экс-супругу

Согласно документам, преступление произошло в октябре минувшего года. Когда мужчина спал, его бывшая жена вооружилась кухонным тесаком и отрубила благоверному детородный орган.

Сообщается, что мужчина не только лишился органа, но также получил сильную рану в основании мошонки, а также травму правого бедра.

Подозреваемая практически не стала отпираться: свою вину она признала, но частично. Сейчас оскорбленная мадам ждет приговора суда в Следственном изоляторе

Схожий случай произошел в Казахстане . Здесь

36-летняя