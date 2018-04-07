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На Украине задержали россиянина из списка невъездных
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На Украине задержали россиянина из списка невъездных 

Вести.Ru 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Харьковской области Украины задержан россиянин, который пытался незаконно пересечь границу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, пограничники заметили на территории России человека, который двигался в сторону Украины. Они вышли на перехват и уже на украинской территории задержали 28-летнего гражданина РФ. Как выяснилось, мужчина пытался пересечь границу, потому что ему уже запрещен въезд на территорию Украины.
По этому факту составлен административный протокол, задержанного ожидает суд.
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