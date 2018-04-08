В Самаре на остановке общественного транспорта грабитель вырвал сумку у местного жителя 

Полицейские областной столицы задержали 21-летнего местного жителя. Его подозревают в краже телефона.
Стражи порядка считают, что мужчина в декабре прошлого года ограбил местного жителя на остановке общественного транспорта. Злоумышленник вырвал сумку из рук пассажира и скрылся.
В ней из самого ценного оказался сотовый телефон. Мужчина написал заявление в полицию. Пострадавший оценил ущерб в 4 000 рублей.
Дело было в вечернее время. Однако пострадавший хорошо рассмотрел преступника.
—Оперативники проверили места возможные сбыта похищенного, опросили свидетелей происшествия. Через четыре месяца у сотрудников уголовного розыска появились сведения о том, что к нападению на самарца может быть причастен ранее не судимый безработный 21-летний житель областного центра. Полицейские выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. При нем стражи порядка обнаружили украденный мобильный телефон, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.