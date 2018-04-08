В Самаре на остановке общественного транспорта грабитель вырвал сумку у местного жителя

Полицейские областной столицы задержали 21-летнего местного жителя. Его подозревают в краже телефона.

Стражи порядка считают, что мужчина в декабре прошлого года ограбил местного жителя на остановке общественного транспорта. Злоумышленник вырвал сумку из рук пассажира и скрылся.

В ней из самого ценного оказался сотовый телефон. Мужчина написал заявление в полицию. Пострадавший оценил ущерб в 4 000 рублей.

Дело было в вечернее время. Однако пострадавший хорошо рассмотрел преступника.