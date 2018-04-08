В Уссурийске посетителя подозревают в похищении денег из детского центра 

В Уссурийске задержали 21-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в хищении денег у администратора развлекательного центра.
Сообщение в полицию поступило из торгового центра по улице Суханова.
«Установлено, что вечером, находясь в помещении детского развлекательного центра, мужчина похитил из выдвижного шкафчика в столе администратора 4,5 тысячи рублей, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.
По подозрению в преступлении задержали 21-летнего местного жителя. В отеле полиции он признался в преступлении. Деньги он успел потратить.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за кражу.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.