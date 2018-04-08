Ещё
В Уссурийске посетителя подозревают в похищении денег из детского центра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уссурийске посетителя подозревают в похищении денег из детского центра 

АиФ-Владивосток 26 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Уссурийске задержали 21-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в хищении денег у администратора развлекательного центра.
Сообщение в полицию поступило из торгового центра по улице Суханова.
«Установлено, что вечером, находясь в помещении детского развлекательного центра, мужчина похитил из выдвижного шкафчика в столе администратора 4,5 тысячи рублей, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.
По подозрению в преступлении задержали 21-летнего местного жителя. В отеле полиции он признался в преступлении. Деньги он успел потратить.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за кражу.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.
АиФ-Владивосток: последние новости
Полицейским удалось задержать владивостокского «стрелка» Четыре изношенных ФАПа в Приморье будут заменены на современные медпункты Когда во Владивостоке начнётся пасхальное богослужение?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля317
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей295
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре174
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»64
Калоев обвинил Нагиева во вранье149
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение