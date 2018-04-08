Молодой рецидивист лишил южноуральца крупной денежной суммы

Житель Южноуральска лишился сумки с 76 тысячами рублей, став жертвой грабителя-рецидивиста, сообщают в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данным правоохранителей, нападение произошло на улице Мира в ночь на 7 апреля, злоумышленник отобрал имущество у 50-летнего прохожего. Вскоре 22-летнего молодого человека удалось задержать сотрудникам патрульно-постовой службы.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение кражи, грабежа и разбоя молодой человек. Он водворен в изолятор временного содержания. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — пояснили в полиции.