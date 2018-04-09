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Житель Башкирии задушил женщину, отказавшую ему в близости
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Житель Башкирии задушил женщину, отказавшую ему в близости 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Житель города Сибая (Башкирия) задержан по подозрению в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан.
По версии следствия, вечером 7 апреля 2018 года после совместного употребления спиртного у себя дома 28-летний мужчина из личной неприязни, вызванной отказом в интимной связи, задушил 54-летнюю гостью.
"Желая избавиться от тела, злоумышленник отделил голову и положил в пакет для мусора. Пакет отдал зашедшему в гости знакомому и попросил выбросить «мусор», что гость и сделал. Вернувшись в квартиру и увидев тело, пришедший убежал, но сообщил о случившемся в правоохранительные органы", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Отмечается, что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за убийство.
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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