В Башкирии мужчина повздорил с женщиной и отрубил ей голову

Сибае местные жители стали свидетелями жестокого убийства. Молодой человек задушил и зарезал 54-летнюю женщину.

Убийство произошло накануне вечером, 7 апреля. Согласно информации источника Ufa1, двое мужчин выпивали в квартире. У них закончился алкоголь и один из них пошел в магазин, по пути встретив будущую жертву. Дама согласилась на вечернее рандеву в компании незнакомцев и пошла к ним в квартиру. Оставив новую собутыльницу в компании с хозяином жилища, мужчина вновь пошел в магазин.

— Пока он ходил, между владельцем квартиры, 28-летним мужчиной и это женщиной случилась размолвка. Парень набросился на нее и стал душить, а потом отрубил голову, — сообщил источник Ufa1.

Вернувшийся собутыльник увидел, что произошло, когда его не было и очень испугался. Мужчина добежал до ближайшего отдела полиции и сообщил о преступлении.