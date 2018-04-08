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В Башкирии мужчина повздорил с женщиной и отрубил ей голову
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В Башкирии мужчина повздорил с женщиной и отрубил ей голову 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Сибае местные жители стали свидетелями жестокого убийства. Молодой человек задушил и зарезал 54-летнюю женщину.
Убийство произошло накануне вечером, 7 апреля. Согласно информации источника Ufa1, двое мужчин выпивали в квартире. У них закончился алкоголь и один из них пошел в магазин, по пути встретив будущую жертву. Дама согласилась на вечернее рандеву в компании незнакомцев и пошла к ним в квартиру. Оставив новую собутыльницу в компании с хозяином жилища, мужчина вновь пошел в магазин.
— Пока он ходил, между владельцем квартиры, 28-летним мужчиной и это женщиной случилась размолвка. Парень набросился на нее и стал душить, а потом отрубил голову, — сообщил источник Ufa1.
Вернувшийся собутыльник увидел, что произошло, когда его не было и очень испугался. Мужчина добежал до ближайшего отдела полиции и сообщил о преступлении.
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