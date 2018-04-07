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Украинские пограничники задержали незаконно пересекавшего границу россиянина
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Украинские пограничники задержали незаконно пересекавшего границу россиянина 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Восточное региональное управление государственной пограничной службы Украины сообщило о задержании пограничниками гражданина России при попытке незаконно пересечь границу, передает РИА «Новости».
Отмечается, что пограничники заметили нарушителя на территории России, когда он направлялся в сторону границы.
"Охранники государственной границы задержали уже на территории Украины 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины", — говорится в тексте сообщения.
На задержанного мужчину был составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что украинские самолеты будут патрулировать границу с Крымом в Пасху.
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