Ещё
«Телефонного террориста» осудят в Дзержинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Телефонного террориста» осудят в Дзержинске 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского городского суда.
По версии органов следствия, 22 августа около 11 часов вечера, находясь в одном из городских дворов, мужчина позвонил по каналу связи «112» и заявил, что в здании железнодорожного вокзала на станции Дзержинск заложено взрывное устройство.
На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи, отделение пожарно-спасательной части и аварийно-спасательный отряд. В ходе осмотра вокзала взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
Личность злоумышленника была установлена. В ходе следствия он признал свою вину.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», направлено в суд.
Ранее сообщалось, что 28-летний «телефонный террорист» задержан в Нижнем Новгороде.
Newsroom24: последние новости
Нижегородец устроил дебош в квартире бывшей жены, желая увидеть детей 28-летний мужчина, порезавший троих человек осколком бутылки, осужден в Дзержинске Таксист обокрал пьяную пассажирку в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля158
Экипаж «Норда» заблокирован в украинском пункте пропуска128
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй436
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре56
США обвинили Россию в возможной химатаке в Сирии29
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение