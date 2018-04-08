«Телефонного террориста» осудят в Дзержинске

Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского городского суда.

По версии органов следствия, 22 августа около 11 часов вечера, находясь в одном из городских дворов, мужчина позвонил по каналу связи «112» и заявил, что в здании железнодорожного вокзала на станции Дзержинск заложено взрывное устройство.

На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи, отделение пожарно-спасательной части и аварийно-спасательный отряд. В ходе осмотра вокзала взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Личность злоумышленника была установлена. В ходе следствия он признал свою вину.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», направлено в суд.

Ранее сообщалось, что 28-летний «телефонный террорист» задержан в Нижнем Новгороде.