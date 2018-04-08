Доехал до дома на чужом авто: в Ореле осудили угонщика

Заводской районный суд Орла вынес приговор в отношении местного жителя, обвинённого в угоне автомобиля.

Следователи выяснили, что ранее судимый мужчина увидел на улице припаркованный автомобиль. Машина была не закрыта, а под сиденьем водителя лежал ключ от зажигания. Орловец не удержался от соблазна и угнал авто, чтобы добраться до дома. Приехав к месту жительства он припарковал машину и пошёл домой.

Найти угонщика помогли очевидцы. На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал мужчину виновным ву угоне без цели хищения и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима