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Доехал до дома на чужом авто: в Ореле осудили угонщика
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Доехал до дома на чужом авто: в Ореле осудили угонщика 

РИА 57 32 минуты назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орла вынес приговор в отношении местного жителя, обвинённого в угоне автомобиля.
Следователи выяснили, что ранее судимый мужчина увидел на улице припаркованный автомобиль. Машина была не закрыта, а под сиденьем водителя лежал ключ от зажигания. Орловец не удержался от соблазна и угнал авто, чтобы добраться до дома. Приехав к месту жительства он припарковал машину и пошёл домой.
Найти угонщика помогли очевидцы. На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал мужчину виновным ву угоне без цели хищения и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.
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