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В беспорядках после ареста экс-президента Бразилии пострадали люди
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В беспорядках после ареста экс-президента Бразилии пострадали люди 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Nacho Doce/Reuters
Из-за ареста президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва около здания федеральной полиции в городе Куритиба начались беспорядки, пострадали как минимум девять человек, передает Globo со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии Лула сдался властям.
Его доставили в здание федеральной полиции, где и начались беспорядки. Сообщается, что среди пострадавших есть один ребенок. Также известно, что против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.
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