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Приморец выразил благодарность полицейским за найденный велосипед
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Приморец выразил благодарность полицейским за найденный велосипед 

Primpress 41 минуту назад
Фото: Primpress
Житель Октябрьского района выразил благодарность сотрудникам полиции за раскрытое по горячим следам преступление, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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