Новосибирец вытащил из офиса лодку и мотор

35-летний житель Кировского района, который раньше не был судим, задержан по подозрению в краже. Из офиса на улице Палласа 27 марта мужчина утащил резиновую трехместную лодку и лодочный мотор на общую сумму в 79 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование. Лодка пока не найдена.