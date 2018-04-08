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Новосибирец вытащил из офиса лодку и мотор
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Новосибирец вытащил из офиса лодку и мотор 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
35-летний житель Кировского района, который раньше не был судим, задержан по подозрению в краже. Из офиса на улице Палласа 27 марта мужчина утащил резиновую трехместную лодку и лодочный мотор на общую сумму в 79 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование. Лодка пока не найдена.
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