В Новосибирской области у бабушки украли телевизор 

В селе Гжатск Новосибирской области кто-то вломился в дом к 75-летней пенсионерке и похитил телевизор и телеантенну. Сотрудники УГРО нашли и задержали подозреваемого в преступлении — 18-летнего жителя Гжатска. Раньше его уже судили за кражу и грабеж. Все похищенное нашли прямо у него дома.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Проводится расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.