Санаторий в пригороде Владивостока остался без ограждения по вине местного жителя

В полицию с заявлением о краже обратился работник одного из расположенных в пригороде санаториев. Мужчина сообщил, что подозревает местного жителя в хищении нескольких металлических решеток ограждения лечебно-профилактического учреждения.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и вскоре его задержали. Мужчина сознался, что планировал сдать похищенное в пункт приема металла.

Ущерб от действий злоумышленника составил почти 50 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. За содеянное подозреваемому грозит реальный тюремный срок.