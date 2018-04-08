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Санаторий в пригороде Владивостока остался без ограждения по вине местного жителя
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Санаторий в пригороде Владивостока остался без ограждения по вине местного жителя 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В полицию с заявлением о краже обратился работник одного из расположенных в пригороде санаториев. Мужчина сообщил, что подозревает местного жителя в хищении нескольких металлических решеток ограждения лечебно-профилактического учреждения.
Стражи порядка установили личность подозреваемого и вскоре его задержали. Мужчина сознался, что планировал сдать похищенное в пункт приема металла.
Ущерб от действий злоумышленника составил почти 50 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. За содеянное подозреваемому грозит реальный тюремный срок.
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