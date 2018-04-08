На Новосибирском автовокзале украли сумку

Полицейские №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску нашли подозреваемую в краже на территории автовокзала. Женщина обратилась к служителям правопорядка, когда обнаружила, что забыла в помещении автовокзала сумку с личными вещами и кошельком с 12 тыс. рублей. Вспомнив об этом уже в общественном транспорте, гражданка вернулась, но конечно ничего не нашла. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер наблюдения и увидели на записи женщину, похитившую сумку, а затем, проанализировав информацию о времени продажи билетов, установили личность подозреваемой. Ей оказалась 49-летняя ранее не судимая жительница Карасука. Женщина была задержана на территории Новосибирска, а похищенное — изъяли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.