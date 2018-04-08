Ещё
На Новосибирском автовокзале украли сумку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Новосибирском автовокзале украли сумку 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Полицейские №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску нашли подозреваемую в краже на территории автовокзала. Женщина обратилась к служителям правопорядка, когда обнаружила, что забыла в помещении автовокзала сумку с личными вещами и кошельком с 12 тыс. рублей. Вспомнив об этом уже в общественном транспорте, гражданка вернулась, но конечно ничего не нашла. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер наблюдения и увидели на записи женщину, похитившую сумку, а затем, проанализировав информацию о времени продажи билетов, установили личность подозреваемой. Ей оказалась 49-летняя ранее не судимая жительница Карасука. Женщина была задержана на территории Новосибирска, а похищенное — изъяли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирске нашли потерявшихся школьниц В Новосибирске чиновницу Ростехнадзора обвиняют в получении взяток Гость Новосибирска украл стиральную машину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй404
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат70
Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку33
Калоев обвинил Нагиева во вранье108
Атака в Мюнстере потрясла Меркель253
Видео
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение