В НСО украли батареи на 100 тысяч рублей

Сотрудники УГРО отдела МВД России по Болотнинскому району выяснили кто виноват в краже, совершенной из частного дома в селе Турнаево. Пока хозяина не было дома кто-то взломал дверь, залез в дом и похитил радиаторы отопления, задвижки отопительных котлов и медный провод. Уже утром 6 апреля хозяин всего этого обратился с заявлением в полицию. Причиненный ущерб мужчина оценил в 100 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 34-летний ранее не судимый житель этого села. Похищенное обнаружили и изъяли в пункте приема металла, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.