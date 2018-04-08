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В НСО украли батареи на 100 тысяч рублей
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В НСО украли батареи на 100 тысяч рублей 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сотрудники УГРО отдела МВД России по Болотнинскому району выяснили кто виноват в краже, совершенной из частного дома в селе Турнаево. Пока хозяина не было дома кто-то взломал дверь, залез в дом и похитил радиаторы отопления, задвижки отопительных котлов и медный провод. Уже утром 6 апреля хозяин всего этого обратился с заявлением в полицию. Причиненный ущерб мужчина оценил в 100 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 34-летний ранее не судимый житель этого села. Похищенное обнаружили и изъяли в пункте приема металла, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.
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