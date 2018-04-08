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Внедорожник Toyota стоимостью около 3,5 млн руб. похитил неизвестный в ТиНАО
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Внедорожник Toyota стоимостью около 3,5 млн руб. похитил неизвестный в ТиНАО 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Автомобиль стоимостью около 3,5 млн руб. украл неизвестный в ТиНАО, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
«6 апреля в 8:02 в МО МВД поступило сообщение от 39-летнего мужчины о хищении автомобиля. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 23:45 5 апреля до 7:30 6 апреля неизвестный по адресу: Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, д. 7, совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser (принадлежит ООО). Материальный ущерб составил около 3 млн 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск злоумышленника и похищенного внедорожника.
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