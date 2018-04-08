24-летний рецидивист украл телефон из кафе в Нижнем Новгороде

24-летний ранее судимый и нигде не работающий мужчина задержан за кражу телефона из кафе в Нижнем Новгороде.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , происшествие случилось 5 апреля, в четверг, на улице Энгельса в Сормовском районе.

Злоумышленник похитил средство связи стоимостью 8 тысяч рублей с барной стойки кафе, после чего скрылся.

Вскоре его личность была установлена, и мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, мобильник, золотую цепочку и компьютерные составляющие украла нижегородка из кафе.