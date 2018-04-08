Ещё
24-летний рецидивист украл телефон из кафе в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

24-летний рецидивист украл телефон из кафе в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 28 минут назад
Фото: Newsroom24
24-летний ранее судимый и нигде не работающий мужчина задержан за кражу телефона из кафе в Нижнем Новгороде.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось 5 апреля, в четверг, на улице Энгельса в Сормовском районе.
Злоумышленник похитил средство связи стоимостью 8 тысяч рублей с барной стойки кафе, после чего скрылся.
Вскоре его личность была установлена, и мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, мобильник, золотую цепочку и компьютерные составляющие украла нижегородка из кафе.
Newsroom24: последние новости
28-летний мужчина, порезавший троих человек осколком бутылки, осужден в Дзержинске Нижегородец устроил дебош в квартире бывшей жены, желая увидеть детей Таксист обокрал пьяную пассажирку в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Атака в Мюнстере потрясла Меркель250
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй392
Калоев обвинил Нагиева во вранье91
Небензя прокомментировал новые факты в деле Скрипаля59
Россия раскритиковала ноту МИД Британии61
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение