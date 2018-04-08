Банда на мопедах и с мачете ограбила магазин в центре Лондона

В центре британской столицы злоумышленники на мопедах, вооруженные мачете, ограбили магазин швейцарских часов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Видеозапись преступления оказалась в распоряжении газеты Evening Standard. На кадрах показана вооруженная банда из пяти человек в шлемах и масках. Двое заходят в магазин, а остальные дожидаются на улице. Затем двое выбегают из помещения с мешками, и вся банда спешно скрывается с места преступления, оставив на тротуаре мопед и молоток.

"Несколько человек на мопедах, возможно вооруженные металлическими прутьями, вломились в магазин, предположительно, украли товар", — сказал лондонский полицейский. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ограбления нет.