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Банда на мопедах и с мачете ограбила магазин в центре Лондона
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Банда на мопедах и с мачете ограбила магазин в центре Лондона 

Российская Газета 1 час назад
В центре британской столицы злоумышленники на мопедах, вооруженные мачете, ограбили магазин швейцарских часов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Видеозапись преступления оказалась в распоряжении газеты Evening Standard. На кадрах показана вооруженная банда из пяти человек в шлемах и масках. Двое заходят в магазин, а остальные дожидаются на улице. Затем двое выбегают из помещения с мешками, и вся банда спешно скрывается с места преступления, оставив на тротуаре мопед и молоток.
"Несколько человек на мопедах, возможно вооруженные металлическими прутьями, вломились в магазин, предположительно, украли товар", — сказал лондонский полицейский. Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ограбления нет.
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