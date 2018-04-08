Неизвестный ранил несовершеннолетнего из травматического оружия на юго-западе Москвы

В столичном районе Обручевский неизвестный нанес несовершеннолетнему ранение, предположительно, из травматического оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

«На ул. Миклухо-Маклая, в районе д. 15 неизвестный нанес несовершеннолетнему ранение, предположительно, из травматического оружия», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент пострадавший госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.