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Неизвестный ранил несовершеннолетнего из травматического оружия на юго-западе Москвы
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Неизвестный ранил несовершеннолетнего из травматического оружия на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 20 минут назад
В столичном районе Обручевский неизвестный нанес несовершеннолетнему ранение, предположительно, из травматического оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.
«На ул. Миклухо-Маклая, в районе д. 15 неизвестный нанес несовершеннолетнему ранение, предположительно, из травматического оружия», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящий момент пострадавший госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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