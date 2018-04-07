Таксист обокрал пьяную пассажирку в Нижнем Новгороде

Суд Советского района прекратил уголовное преследование 40-летнего жителя Дзержинска, работающего водителем такси, который обвинялся в краже.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.

По данным следствия, в конце декабря 2017 года мужчина приехал по заказу к одному из ресторанов, где проходил корпоратив одного из банков. Он забрал оттуда пассажирку и повез ее в один из домов на бульваре 60 лет Октября.

Пассажирка пригласила мужчину домой. Некоторое вемя они вели беседу, после чего женщина заснула. Проснувшись утром, хозяйка обнаружила, что из квартиры пропали ноутбук, фотоаппарат и украшения на общую сумму около 55 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию, и личность злоумышленника была установлена.

Мужчина вернул жертве похищенные вещи, и та его простила.

Напомним, таксист-рецидивист избил и ограбил пассажирку в Нижнем Новгороде.