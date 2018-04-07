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Мальчика насмерть завалило дровами на железной дороге под Ярославлем
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Мальчика насмерть завалило дровами на железной дороге под Ярославлем 

Газета.Ru 58 минут назад
Девятилетний мальчик из города Данилова в Ярославской области погиб после того, как его завалило дровами на железной дороге. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
Тело ребенка нашли вечером 7 апреля возле железнодорожных путей.
"По данным следствия, ребенок гулял возле железнодорожных путей. Мальчика завалило дровами, которые были подготовлены для погрузки в вагоны", — говорится в сообщении Следственного комитета.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, выполняется осмотр места происшествия.
Ведомство возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
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