Задержание неизвестного мужчины около места теракта в Мюнстере попало на видео

Очевидец запечатлел на видео момент задержания полицейскими мужчины. Судя по всему, события разворачиваются в Мюнстере около места, где в субботу, 7 апреля, мужчина совершил наезд на людей.

На записи видно, как группа правоохранителей держит на прицеле неизвестного мужчину.

После непродолжительных переговоров со стражами порядка он выполнил их требования — продемонстрировал, что у него в руках ничего нет, после чего лег на землю лицом вниз.

Сотрудники полиции надели на него наручники, обыскали и увели.

Неизвестно, имеет ли задержанный какое-то отношение к теракту, в котором, по последним данным, погибли три человека и пострадали еще 30.