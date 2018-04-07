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Задержание неизвестного мужчины около места теракта в Мюнстере попало на видео
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Задержание неизвестного мужчины около места теракта в Мюнстере попало на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Очевидец запечатлел на видео момент задержания полицейскими мужчины. Судя по всему, события разворачиваются в Мюнстере около места, где в субботу, 7 апреля, мужчина совершил наезд на людей.
На записи видно, как группа правоохранителей держит на прицеле неизвестного мужчину.
После непродолжительных переговоров со стражами порядка он выполнил их требования — продемонстрировал, что у него в руках ничего нет, после чего лег на землю лицом вниз.
Сотрудники полиции надели на него наручники, обыскали и увели.
Неизвестно, имеет ли задержанный какое-то отношение к теракту, в котором, по последним данным, погибли три человека и пострадали еще 30.
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