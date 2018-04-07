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В Курской области сын, изгоняя нечистую силу, обезглавил мать
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В Курской области сын, изгоняя нечистую силу, обезглавил мать 

Курские известия 17 минут назад
Фото: Курские известия
В отношении 27-летнего жителя Советского района возбуждено уголовное дело​
По данным регионального СУ СК РФ, утром 5 апреля в доме в селе Нижнее Гурово Советского района было обнаружено тело 63-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. По информации оперативников, женщине нанесли множество ран в область туловища, а после обезглавили.
Подозреваемым в совершении престуления стал ранее судимый 27-летний сын потерпевшей. Мужчина является инвалидом 2 группы по психическому заболеванию — шизофрении.
— В настоящее время он задержан, в содеянном признался, пояснив, что изгонял нечистую силу. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области Максим Рассамакин.
Также мужчине будет назначена и проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.
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