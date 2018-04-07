В Курской области сын, изгоняя нечистую силу, обезглавил мать

В отношении 27-летнего жителя Советского района возбуждено уголовное дело​

По данным регионального СУ СК РФ, утром 5 апреля в доме в селе Нижнее Гурово Советского района было обнаружено тело 63-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. По информации оперативников, женщине нанесли множество ран в область туловища, а после обезглавили.

Подозреваемым в совершении престуления стал ранее судимый 27-летний сын потерпевшей. Мужчина является инвалидом 2 группы по психическому заболеванию — шизофрении.

— В настоящее время он задержан, в содеянном признался, пояснив, что изгонял нечистую силу. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области Максим Рассамакин.

Также мужчине будет назначена и проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.