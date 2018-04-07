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В аэропорту Лондона задержали марокканца
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В аэропорту Лондона задержали марокканца 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В Лондоне задержан 55-летний марокканец по подозрению в пропаганде терроризма. Задержание в Гатвике (второй по величине лондонский аэропорт) было произведено после 11 утра по британскому времени (час дня в Москве). Подозреваемому вменяется нарушение закона о борьбе с терроризмом от 2006 года, согласно заявлению Скотланд-Ярда.
В 2017 году в Великобритании было совершено пять терактов: 4 в Лондоне, они унесли жизни 14 человек, и в Манчестере, погубивший 22 человек.
Уровень террористической угрозы в Англии сейчас — «серьезный», передает ТАСС.
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