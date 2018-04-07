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Полиция опровергла сообщения о поиске утроивших теракт в Мюнстере
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Полиция опровергла сообщения о поиске утроивших теракт в Мюнстере 

РИА Новости 27 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПОЛИЦИЯ МЮНСТЕРА ЗАЯВИЛА, ЧТО УГРОЗА ПОСЛЕ НАЕЗДА ГРУЗОВИКА НА ЛЮДЕЙ ЛОКАЛИЗОВАНА, ПОИСК ДРУГИХ ПРЕСТУПНИКОВ НЕ ВЕДЕТСЯ — ТЕЛЕКАНАЛ N24
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