У мужчины, ехавшего из Донбасса в Харьков, нашли пластид и патроны

Украинские полицейские на блокпосту, расположенном на выезде из Донецкой области, остановили автомобиль «ВАЗ», направлявшийся из Луганской области в Харьков

Автомобиль досмотрели, у пассажира, 37-летнего жителя Хмельницкой области, обнаружили пластид и патроны. Мужчина от объяснений отказался.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Наказание по статье — до 7 лет заключения.

Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек