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У мужчины, ехавшего из Донбасса в Харьков, нашли пластид и патроны
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У мужчины, ехавшего из Донбасса в Харьков, нашли пластид и патроны 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Украинские полицейские на блокпосту, расположенном на выезде из Донецкой области, остановили автомобиль «ВАЗ», направлявшийся из Луганской области в Харьков.
Автомобиль досмотрели, у пассажира, 37-летнего жителя Хмельницкой области, обнаружили пластид и патроны. Мужчина от объяснений отказался.
Заведено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Наказание по статье — до 7 лет заключения.
Из-за конфликта в Донбассе на Украине вырос нелегальный оборот оружия, передает РИА Новости.
Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек
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