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В Москве задержали мужчину, попытавшегося застрелить мать с сыном
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В Москве задержали мужчину, попытавшегося застрелить мать с сыном 

Газета.Ru 19 часов назад
В Москве сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в покушении на убийство женщины и ее сына. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощника главы управления СК по городу Юлию Иванову.
"По версии следствия, днем 8 апреля мужчина, находясь у подъезда жилого дома на ул. Гарибальди, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел выстрелы из имевшегося при нем оружия в область лица каждому из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что полицию на место происшествия вызвали сотрудники магазина. В настоящий момент женщину выписали из больницы, а ее сын находится в реанимации.
Ранее в Иркутске задержали мужчину, убившего жену и ребенка в приступе ревности.
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