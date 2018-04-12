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Тело мужчины нашли возле дома на юго‑западе Москвы
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Тело мужчины нашли возле дома на юго‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
По факту обнаружения трупа мужчины на юго-западе Москвы проводится проверка, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.
Местные жители обнаружили тело неизвестного мужчины на вид 35-40 лет возле жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту.
«При визуальном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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