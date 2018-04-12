Тело мужчины нашли возле дома на юго‑западе Москвы

По факту обнаружения трупа мужчины на юго-западе Москвы проводится проверка, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Местные жители обнаружили тело неизвестного мужчины на вид 35-40 лет возле жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.