Мужчина на юго-западе Москвы выстрелил в женщину и избил битой ее сына

«По версии следствия, днем 8 апреля мужчина, находясь у подъезда жилого дома на ул. Гарибальди, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел выстрелы из имевшегося при нем оружия в область лица каждому из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища. Сотрудники магазина выбежали на улицу и увидели сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия нападавшего», — сказала собеседница агентства.

После случившегося женщину и ее сына доставили в городскую больницу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

Как уточнила Ю. Иванова , женщину выписали из медучреждения, а ее ребенок находится в реанимации.

Сотрудники СК работают с фигурантом — ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.