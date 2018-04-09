Мужчина на юго-западе Москвы выстрелил в женщину и избил битой ее сына 

Задержан 46-летний подозреваемый в покушении на убийство женщины и ее сына на юго-западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По версии следствия, днем 8 апреля мужчина, находясь у подъезда жилого дома на ул. Гарибальди, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел выстрелы из имевшегося при нем оружия в область лица каждому из потерпевших. Сын попытался скрыться в продуктовом магазине, однако подозреваемый догнал его и начал наносить ему удары битой в область головы и туловища. Сотрудники магазина выбежали на улицу и увидели сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия нападавшего», — сказала собеседница агентства.
После случившегося женщину и ее сына доставили в городскую больницу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.
Как уточнила Ю. Иванова, женщину выписали из медучреждения, а ее ребенок находится в реанимации.
Сотрудники СК работают с фигурантом — ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.