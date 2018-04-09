Дело о покушении на убийство возбудили после ранения молодого человека на юго-западе Москвы 

На юго-западе столицы молодого человека ранили из огнестрельного оружия, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Вечером 7 апреля в службу «02» обратились граждане, которые сообщили о стрельбе на ул. Миклухо-Маклая, д. 55А. По указанному адресу оперативники обнаружили гражданина 2000 г. рождения с огнестрельными ранениями головы и груди. Врачи «скорой помощи» отвезли молодого человека в больницу», — сказал собеседник агентства.
По данному факту сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о покушении на убийство, выясняются обстоятельства нападения на потерпевшего.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт поступления в службу «02» сообщения о стрельбе.
Ранее в столичном главке полиции сообщали Агентству «Москва», что вечером 7 апреля на ул. Миклухо-Маклая неизвестный ранил несовершеннолетнего из травматического оружия. Потерпевшего госпитализировали.