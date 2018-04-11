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Бомж напал на мужчину на юге Москвы
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Бомж напал на мужчину на юге Москвы 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Бомж напал на мужчину на Черноморском бульваре в Москве, пострадавший попал в больницу с ранением груди, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Он отметил, что 10 апреля в 05:31 в службу «02» от службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Черноморский бульвар, дом 8.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1977 года рождения, который госпитализирован нарядом скорой медпомощи с проникающим ранением грудной клетки. Установлено, что 10 апреля в 04:00 на Черноморском бульваре неизвестный неустановленным предметом причинил мужчине указанные ранения», — сказал собеседник агентства.
В полдень 10 апреля на Черноморском бульваре участковый уполномоченный полиции и сотрудники отдела угрозыска задержали бомжа 1962 года рождения, который изобличен в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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