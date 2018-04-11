Бомж напал на мужчину на юге Москвы

Он отметил, что 10 апреля в 05:31 в службу «02» от службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Черноморский бульвар, дом 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1977 года рождения, который госпитализирован нарядом скорой медпомощи с проникающим ранением грудной клетки. Установлено, что 10 апреля в 04:00 на Черноморском бульваре неизвестный неустановленным предметом причинил мужчине указанные ранения», — сказал собеседник агентства.

В полдень 10 апреля на Черноморском бульваре участковый уполномоченный полиции и сотрудники отдела угрозыска задержали бомжа 1962 года рождения, который изобличен в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.