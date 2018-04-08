В Самаре юноша украл мобильник и щеголял с ним четыре месяца, пока его не задержали 

В декабре прошлого года на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Карбышева, злоумышленник вырвал у местного жителя из рук сумку и скрылся. Добычей нападавшего стали мобильный телефон и флеш-карта. Ущерб составил более четырех тысяч рублей. Несмотря на темное время суток, пострадавший сумел рассмотреть грабителя.
Через 4 месяца оперативники выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый безработный 21-летний юноша. Когда полицейские задержали его, при нем был обнаружен похищенный мобильник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», фигурант находится под арестом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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