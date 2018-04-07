Героин изъяли у мужчины в Одинцове

«Пятого апреля в 20:00 на Можайском шоссе в Одинцове сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД совместно с участковым уполномоченным полиции МУ МВД установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1983 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,83 грамма героина», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина задержан.