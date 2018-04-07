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Героин изъяли у мужчины в Одинцове
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Героин изъяли у мужчины в Одинцове 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Полицейские изъяли почти 5 граммов героина при личном досмотре у мужчины в подмосковном Одинцове, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Пятого апреля в 20:00 на Можайском шоссе в Одинцове сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД совместно с участковым уполномоченным полиции МУ МВД установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1983 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,83 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина задержан.
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