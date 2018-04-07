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Жителя Кабардино‐Балкарии зарезали за грубость
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Жителя Кабардино‐Балкарии зарезали за грубость 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения зарезали местного жителя в Кабардино‐Балкарии, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Перепалка произошла 5 апреля после того, как один из нападавших нагрубил убитому. Он ответил тем же и, окружив, молодого человека избили, нанесли ножевое ранение и бросили на дорогу.
Обвиняемых задержали сотрудники военно-следственной прокуратуры и доставили в СИЗО Белый лебедь.
По предварительным данным, совершить нападение могли московские полицейские, прибывшие с командировкой, однако эта информация не подтверждена.
В Вологде местная жительница зарезала своего гражданского мужа, пытаясь спастись от избиений. Мужчина пустил в ход кулаки, тогда в целях защиты она схватила нож и пригрозила обидчику.
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