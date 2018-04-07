Жителя Кабардино‐Балкарии зарезали за грубость 

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения зарезали местного жителя в Кабардино‐Балкарии, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Перепалка произошла 5 апреля после того, как один из нападавших нагрубил убитому. Он ответил тем же и, окружив, молодого человека избили, нанесли ножевое ранение и бросили на дорогу.
Обвиняемых задержали сотрудники военно-следственной прокуратуры и доставили в СИЗО Белый лебедь.
По предварительным данным, совершить нападение могли московские полицейские, прибывшие с командировкой, однако эта информация не подтверждена.
В Вологде местная жительница зарезала своего гражданского мужа, пытаясь спастись от избиений. Мужчина пустил в ход кулаки, тогда в целях защиты она схватила нож и пригрозила обидчику.