Жителя Кабардино‐Балкарии зарезали за грубость

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения зарезали местного жителя в Кабардино‐Балкарии, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах

Перепалка произошла 5 апреля после того, как один из нападавших нагрубил убитому. Он ответил тем же и, окружив, молодого человека избили, нанесли ножевое ранение и бросили на дорогу.

Обвиняемых задержали сотрудники военно-следственной прокуратуры и доставили в СИЗО Белый лебедь.

По предварительным данным, совершить нападение могли московские полицейские, прибывшие с командировкой, однако эта информация не подтверждена.