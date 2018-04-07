В Хабаровске завели дело после обнаружения тела подростка 

ХАБАРОВСК, 7 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровске после обнаружения тела несовершеннолетнего, сообщает в субботу СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Следствием по факту обнаружения тела несовершеннолетнего ребенка в одном из районов Хабаровска возбуждено уголовное дело. Проведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — говорится в сообщении.
Следственное управление не уточняет подробностей происшествия, однако на портале criminal_khv в Instagram сообщается, что тело 16-летнего подростка было случайно обнаружено сотрудниками МЧС в овраге при тушении пожара в районе завода Балтика. Рядом с ним лежал рюкзак.