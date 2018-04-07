В Хабаровске завели дело после обнаружения тела подростка

"Следствием по факту обнаружения тела несовершеннолетнего ребенка в одном из районов Хабаровска возбуждено уголовное дело. Проведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — говорится в сообщении.