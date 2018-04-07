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Задержанного за грабеж москвича уличили в краже телефона
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Задержанного за грабеж москвича уличили в краже телефона 

360tv.ru 1 час назад
Столичная полиция завела уголовное дело по факту кражи средства связи. Молодой человек, проходивший ранее по статье «Грабеж» рассказал, что он вместе с своими сообщниками напал на прохожего и отобрал у него телефон стоимостью восемь тысяч рублей, сообщила пресс‐служба московского главка МВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий с задержанным по статье «Грабеж» полиция выяснила, что совместно со своими знакомыми в марте он совершил нападение на прохожего и, угрожая ножом, открыто похитил телефон стоимостью восемь тысяч рублей.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
В пятницу уголовное дело в отношении жителя Дагестана, напавшего на журналистку, отправили в суд. 12 июня 2017 года он повел себя неадекватно на митинге у здания Дагестанского государственного кумыкского театра в Махачкале, стал мешать сотруднице СМИ и разбил монитор видеокамеры.
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