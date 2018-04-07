Задержанного за грабеж москвича уличили в краже телефона

Столичная полиция завела уголовное дело по факту кражи средства связи. Молодой человек, проходивший ранее по статье «Грабеж» рассказал, что он вместе с своими сообщниками напал на прохожего и отобрал у него телефон стоимостью восемь тысяч рублей, сообщила пресс‐служба московского главка МВД

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с задержанным по статье «Грабеж» полиция выяснила, что совместно со своими знакомыми в марте он совершил нападение на прохожего и, угрожая ножом, открыто похитил телефон стоимостью восемь тысяч рублей.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой».