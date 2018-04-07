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Украинские пограничники задержали россиянина на границе
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Украинские пограничники задержали россиянина на границе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинские пограничники задержали гражданина России, которого обвинили в попытке незаконного пересечения госграницы. Инцидент произошел в районе населенного пункта Гатище Харьковской области.
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