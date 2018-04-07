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Полицейские раскрыли кражу двигателей с территории завода
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Полицейские раскрыли кражу двигателей с территории завода 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В дежурную часть полиции поступило сообщение от руководителя одного из предприятий, расположенных в поселке Знаменск, о краже электродвигателей от оборудования для производства кормов количестве шести штук и медного кабеля длиной 20 метров.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали ранее не судимого неработающего 20-летнего местного жителя.
Полицейские установили, что молодой человек проник на территорию предприятия, отжав металлический лист, закрывающий технический проём. Злоумышленнику удалось открутить двигатели и поочередно перенести их во двор своего дома, после чего он сдал запчасти в пункт приема металлолома, а вырученные деньги использовал на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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