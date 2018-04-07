Полицейские раскрыли кражу двигателей с территории завода

В дежурную часть полиции поступило сообщение от руководителя одного из предприятий, расположенных в поселке Знаменск, о краже электродвигателей от оборудования для производства кормов количестве шести штук и медного кабеля длиной 20 метров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали ранее не судимого неработающего 20-летнего местного жителя.

Полицейские установили, что молодой человек проник на территорию предприятия, отжав металлический лист, закрывающий технический проём. Злоумышленнику удалось открутить двигатели и поочередно перенести их во двор своего дома, после чего он сдал запчасти в пункт приема металлолома, а вырученные деньги использовал на личные нужды.