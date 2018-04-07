Украинские пограничники задержали россиянина, пытавшегося незаконно перейти границу

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина России за незаконное пересечение границы в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл во время патрулирования границы украинскими пограничниками. Они заметили на территории России человека, движущегося в сторону Украины.

«Выйдя на перехват, охранники государственных рубежей задержали уже на территории Украины 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с тем, что ему уже запрещен въезд на территорию Украины», — сказали в Госпогранслужбе.