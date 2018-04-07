Ещё
Украинские пограничники задержали россиянина, пытавшегося незаконно перейти границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские пограничники задержали россиянина, пытавшегося незаконно перейти границу 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина России за незаконное пересечение границы в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС.
Инцидент произошёл во время патрулирования границы украинскими пограничниками. Они заметили на территории России человека, движущегося в сторону Украины.
«Выйдя на перехват, охранники государственных рубежей задержали уже на территории Украины 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с тем, что ему уже запрещен въезд на территорию Украины», — сказали в Госпогранслужбе.
Парламентская газета: последние новости
Бывшему врио премьера Дагестана предъявили новое обвинение В Екатеринбурге мать и сын приговорены к 16,5 и 15,5 года за убийство почтальона из-за пенсий В Москве задержали подозреваемых в ограблении столичного отделения «Бинбанка»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина93
«Россия никогда не подчинится»180
Познер высказался о действиях США в адрес РФ130
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар138
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован28
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение