Охота на чужое: смотритель кладбища в Керчи присвоила 320 тыс. рублей

Уголовное дело о хищении денег, предназначавшихся для выплаты зарплаты работнику, прокуратура направила в Керченский суд.

"По версии следствия, 39-летняя смотритель кладбища МУП МОГОК «Полигон», получая в кассе предприятия денежные средства для передачи подчиненному работнику в качестве заработной платы, частично присваивала их. За полтора года сумма непереданных работнику средств составила свыше 320 тыс. рублей", — рассказали в надзорном органе.

Для возмещения причиненного ущерба заявлен гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего указанной суммы.