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Охота на чужое: смотритель кладбища в Керчи присвоила 320 тыс. рублей
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Охота на чужое: смотритель кладбища в Керчи присвоила 320 тыс. рублей 

РИА Новости Крым 21 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В Керчи смотритель кладбища ограбила подчиненного на 320 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Уголовное дело о хищении денег, предназначавшихся для выплаты зарплаты работнику, прокуратура направила в Керченский суд.
"По версии следствия, 39-летняя смотритель кладбища МУП МОГОК «Полигон», получая в кассе предприятия денежные средства для передачи подчиненному работнику в качестве заработной платы, частично присваивала их. За полтора года сумма непереданных работнику средств составила свыше 320 тыс. рублей", — рассказали в надзорном органе.
Для возмещения причиненного ущерба заявлен гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего указанной суммы.
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