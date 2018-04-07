Житель Новой Ропши порезал своего приятеля

В ночь на 6 апреля 2018 года в поселке Новая Ропша был госпитализирован 29-летний мужчина с резаными ранами. Сотрудники УМВД России по Ломоносовскому району задержали 48-летнего гражданина, который изобличен в том, что во время ссоры нанес ножевое ранение находящемуся в гостях потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).