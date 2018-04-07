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Житель Новой Ропши порезал своего приятеля
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Житель Новой Ропши порезал своего приятеля 

Ivyborg.ru 33 минуты назад
В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан мужчина, напавший на своего приятеля, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и региону.
В ночь на 6 апреля 2018 года в поселке Новая Ропша был госпитализирован 29-летний мужчина с резаными ранами. Сотрудники УМВД России по Ломоносовскому району задержали 48-летнего гражданина, который изобличен в том, что во время ссоры нанес ножевое ранение находящемуся в гостях потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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