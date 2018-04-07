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В Башкирии поймали вооруженного до зубов рецидивиста
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В Башкирии поймали вооруженного до зубов рецидивиста 

ufa1.ru 47 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Янаульском районе республики задержали опасного преступника. 50-летнему мужчине грозит уголовное наказание сразу по нескольким статьям.
В последнее время в селе орудовал дерзкий грабитель. Из домов и магазинов района пропадали деньги, ценности, инструменты и даже домашний скот. В одном из сел преступник ограбил детский сад, но поймать воришку не получалась. Наконец, полицейские все-таки вышли на след грабителя. Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина. В его доме нашли пропавшие вещи и два обреза, сделанных из охотничьих ружей.
— Мужчина признался в преступлениях. Уже установлена его причастность к 20 ограблениям, — рассказали в МВД Башкирии.
По кражам возбудили несколько уголовных дел. Рецидивисту грозит наказание и за незаконное хранение оружия. Расследование продолжается.
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