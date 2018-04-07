В Башкирии поймали вооруженного до зубов рецидивиста

В Янаульском районе республики задержали опасного преступника. 50-летнему мужчине грозит уголовное наказание сразу по нескольким статьям.

В последнее время в селе орудовал дерзкий грабитель. Из домов и магазинов района пропадали деньги, ценности, инструменты и даже домашний скот. В одном из сел преступник ограбил детский сад, но поймать воришку не получалась. Наконец, полицейские все-таки вышли на след грабителя. Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина. В его доме нашли пропавшие вещи и два обреза, сделанных из охотничьих ружей.

Башкирии. — Мужчина признался в преступлениях. Уже установлена его причастность к 20 ограблениям, — рассказали в МВД

По кражам возбудили несколько уголовных дел. Рецидивисту грозит наказание и за незаконное хранение оружия. Расследование продолжается.