Волгоградского депутата Алексея Зверева оставили в СИЗО до июня

Бывший депутат городской думы Алексей Зверев останется под стражей до 13 июня. Изменить решение областного суда ему так и не удалось.

— Постановлением Волгоградского областного суда Алексея Зверева взяли под стражу до 13 июня, — прокомментировали в пресс-службе суда. — Экс-депутат подал апелляцию, но не добился смягчения наказания.

Депутатов Волгоградской городской думы Алексея Зверева и Евгения Щура обвинили в мошенничестве со страховками, совершенном организованной группой, в декабре прошлого года. По данным следствия, депутаты и их бывший коллега Федор Литвиненко причинили ущерб «Росгосстраху» на сумму порядка 50 млн рублей.

Расследуя дело, следователи нашли 460 фиктивных извещений о ДТП. По версии следствия, через подставных лиц депутаты организовали компанию ООО «Верный выбор» и незаконно в судебном порядке взыскивали со страховой компании «Росгосстрах» деньги за несуществующие аварии.