Ещё
Героин изъяли у мужчины в Ленинском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Героин изъяли у мужчины в Ленинском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские изъяли у мужчины в Ленинском районе Подмосковья 15 свертков с порошкообразным веществом, в двух из них оказался героин массой 3,66 грамма, остальные отправлены на экспертизу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Пятого апреля в 20:05 полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия около автобусной остановки в поселке Совхоза имени Ленина Ленинского района установлен и доставлен в УМВД мужчина 1986 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 15 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в двух свертках обнаружено 3,66 грамма героина. Остальные 13 свертков для проведения химической экспертизы направлены в ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области. Мужчина задержан.
По данному факту возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 30, пунту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Подготовка к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
РИАМО: последние новости
Около 1,7 кг героина изъяли в квартире на юго‑востоке Москвы Власти Москвы выплатят семье погибшего в ТЦ «Персей для детей» мужчины 1 млн рублей Мужчину задержали в Истре по подозрению в причастности к смерти собутыльника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина93
«Россия никогда не подчинится»180
Познер высказался о действиях США в адрес РФ130
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар138
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован28
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение