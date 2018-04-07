Героин изъяли у мужчины в Ленинском районе

Полицейские изъяли у мужчины в Ленинском районе Подмосковья 15 свертков с порошкообразным веществом, в двух из них оказался героин массой 3,66 грамма, остальные отправлены на экспертизу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пятого апреля в 20:05 полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия около автобусной остановки в поселке Совхоза имени Ленина Ленинского района установлен и доставлен в УМВД мужчина 1986 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 15 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в двух свертках обнаружено 3,66 грамма героина. Остальные 13 свертков для проведения химической экспертизы направлены в ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области. Мужчина задержан.

По данному факту возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 30, пунту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Подготовка к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».